Власти используют силовиков, чтобы нейтрализовать охрану оппозиционных политиков

Об этом сообщается в заявлении ОПЗЖ.

В политсиле уточнили, что правоохранителям никто не препятствовал в доступе на территорию, но, несмотря на это, силовики прибегли к «демонстративному вандализму».

«Сегодня, ломая забор и ворота, ворвались на базу "Козак", которую на основании договора охраняли 4 работника охранного агентства "Шторм"», – сообщают в заявлении ОПЗЖ.

В партии расценивают подобные «демонстративные действия» силовиков как «дешевое шоу», направленное на запугивание людей, связанных с обеспечением безопасности ОПЗЖ.

«Очевидна и конечная цель таких действий: в условиях, когда силовые органы не способны защитить от разгула националистов ни Офис Президента, ни украинских граждан, власть пытается создать радикалам комфортные условия для беззакония и террора по отношению к оппозиции», – подчеркивается заявлении партии.

Кроме того, отмечается, что Владимир Зеленский не впервые использует правоохранительные органы для расправы с оппозицией.

«Такие действия являются местью Зеленского и его окружения за нашу принципиальную и последовательную критику их политической деятельности: провала в борьбе с коронавирусом и кампании по вакцинации населения, полного фиаско в установлении мира на Донбассе, тарифного геноцида в отношении украинских граждан, разгула коррупции и расхищения средств из коронавирусного фонда», – сообщили в ОПЗЖ.

В заключение в политсиле подчеркнули, что подобные «дешевые шоу» нужны власти, чтобы отвлечь внимание украинцев и мировой общественности от своих ошибок.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии, он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.