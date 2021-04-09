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Будет ли продлен локдаун в Киеве до 10 мая: ответ Кличко

09.04.2021 / 17:56
Локдаун в Киеве действует до 16 апреля, пока нет решения о его продлении до 10 мая. Но местная власть будет исходить из динамики заболеваемости COVID.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, его попросили подтвердить или опровергнуть информацию некоторых СМИ о том, что якобы готовится решение о продлении локдауна до 10 мая.

"Я очень удивлен такой информацией. Решение о продлении карантинных ограничений принимает не городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС, таких заседаний не было, информация распространяется из неизвестных источников", - отметил Кличко.

В то же время он подчеркнул, что локдаун могут продлить.

"Но будем исходить из цифр заболеваемости. И если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти. Сейчас четвертый день ограничений, на следующей неделе мы будем видеть динамику. Если динамика не снизится, я не исключаю… Если снизится, то ограничения будут, как и планировалось, до 16 числа", - добавил мэр.

Напомним, ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии РБК-Украина заявила, что для стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID в Киеве необходимо до четырех недель. И это при условии, что будут соблюдаться все меры карантина.

Источник

коронавирус, Кличко, локдаун
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