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Такими решениями, как санкции СНБО без суда, власть перечеркивает путь Украины в ЕС, - Кушнир

09.04.2021 / 17:26
Согласно нормам Конституции, никого нельзя обвинять в любом преступлении без решения суда, говорит политолог

Власть, действуя незаконным способом, перечеркивает любые попытки Украины присоединиться к евроатлантической семье. Примером станет и введение санкций СНБО против 10 человек, которые якобы связаны с контрабандой.

Об этом в эфире "Першого Незалежного" сообщила политолог Светлана Кушнир.

По ее словам, принимать такие решения, как введение персональных санкций, можно только после следственных действий и приговора суда, который найдет для этого основания.

"Конституция Украины дает каждому гражданину, даже если это убийца, даже если это уголовный преступник, понятие презумпции невиновности. И вот пока следственными действиями не доказано, а потом в суде не установлено, что этот человек действительно преступник и он должен понести наказание по законам, Конституции, этих людей нельзя обвинить в том, в чем их обвинили", - сказала Кушнир.

Политолог отметила, что такими решениями, как введение санкций СНБО против топ-10 "коррупционеров Украины" без приговора суда, власть отдаляет страну от евроинтеграции.

"Секретарь СНБО и весь состав СНБО действует по принципу "не время улыбаться, страна в опасности". Ребята, но так или иначе, если мы идем в Европу, если мы, знаете, президент недавно встречался с главой НАТО и говорил, что мы очень хотим получить ПДЧ, так вот, мы должны выполнить определенную домашнюю работу и стать демократическим государством. Действуя недемократическим способом, в обход судебных решений, такими санкциями, ну, фактически волюнтаристскими решениями и действиями власть перечеркивает любые наши усилия на пути интеграции в евроатлантическую семью", - заявила эксперт.

Кушнир добавила, что правильно было бы, если бы власть обосновали законными основаниями введение подобных санкций.

"Рука руку моет, и просто так ничего не бывает, потому что контрабанда с этой и с той стороны - все же связанные лица... Очень бы хотелось, чтобы мы увидели и услышали действительно основания для введения санкций", - сказала политолог.

Напомним, 2 апреля решением СНБО Украина ввела персональные санкции против топ-10 "контрабандистов Украины". Были заблокированы активы лиц, которые якообы причастны к контрабанде.

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман говорил о том, что если нет уголовного обвинения, то тогда рассыпается вся логика действий власти.

санкции, СНБО, Кушнир
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