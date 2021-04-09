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Для стабилизации ситуации с COVID в Киеве нужно до четырех недель - эпидемиолог

09.04.2021 / 17:20
Врач-эпидемиолог, бывший заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская заявила, что для стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID в Киеве необходимо до четырех недель.

При условии, что будут соблюдаться все меры карантина.

Об этом она рассказала в комментарии.

"Сколько продлится локдаун в Киеве, также зависит от многих составляющих. Для того чтобы при соблюдении всех необходимых мер ситуация стабилизировалась, нужен двойной инкубационный период. Инкубационный период, мы знаем, две недели. То есть, для стабилизации нужно хотя бы три-четыре недели... При условии, что эти меры будут соблюдаться, все", - заявила врач.

Мухарская подчеркнула, что на праздники вероятны нарушения карантина, а потому ситуация с локдауном может немного продлиться.

"Мы понимаем, что именно через этот период будет у нас целый ряд праздников, Пасха, майские, поэтому это может наложиться. Если ситуация начнет стабилизироваться, и люди на праздники нарушат все эти необходимые меры, то может ситуация с карантином снова немного продлиться", - сказала бывший заместитель главного санврача.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента отреагировали на ситуацию с транспортом в Киеве. Там настаивают, чтоб городские власти решили проблему с недостатком пропусков.

Так, с 5 апреля общественный транспорт Киева, в том числе метро, работает исключительно по специальным пропускам. Такие пропуска выдает городская власть для работников предприятий критической сферы, медиков и так далее.

Из-за этого в городе образовался транспортный коллапс. В понедельник службы такси существенно подняли стоимость перевозок. Во вторник ситуация немного стабилизировалась.

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коронавирус, карантин, Киев
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