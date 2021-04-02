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Польские аналитики предупреждают Зеленского о юридических последствиях незаконных санкций против Медведчука

02.04.2021 / 17:18
В последнее время Президент Украины взялся за активное введение санкций против оппозиционных политиков и бизнесменов, однако законность подобных мер Владимира Зеленского вызывает сомнение, что, в свою очередь, может обернуться для украинского лидера серьезным прецедентом.

Об этом говорится в публикации на сайте Центра исследований Восточной Европы Варшавского университета.

«За последние недели СНБО принял несколько решений о введении ограничений против представителей пророссийских кругов и их СМИ (в феврале против Виктора Медведчука), а также против бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», – сообщает польский ресурс.

Отмечается, что этой тенденции также соответствуют и последние санкции против окружения Януковича, хотя, по мнению аналитиков, они носят чисто символический характер.

«Таким образом, решение СНБО подтверждает антироссийский поворот Зеленского, цель которого – ослабить оппозиционные партии и укрепить его позиции среди прозападного электората», – говорится в публикации.

Польские аналитики считают, что эти решения Совета национальной безопасности Украины «вызывают сомнения как основанные на неясной правовой основе». По их мнению, положение закона о санкциях, которое допускает введение ограничений для защиты национальной безопасности, «имеет очень широкое толкование, и если так, то это серьезный прецедент», – сообщает интернет-ресурс.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

оппозиция, санкции, Медведчук, Зеленский
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