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В Киевсовете объяснили, как воспользоваться транспортом в локдаун

02.04.2021 / 17:14
Киевский городской совет обнародовал порядок получения специальных пропусков на проезд в общественном транспорте столицы во время локдауна, который стартует 5 апреля.

Об этом сообщил Киевсовет в Facebook

 С 5 апреля общественный транспорт Киева будет перевозить пассажиров только по спецпропускам. Выдаваться они будут исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Для получения спецпропусков для своих работников руководители предприятий и организаций должны прислать письмо директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж. Телефон: (044) 366-63-36. Электронная почта: dti@kmda.gov.ua.

В письме необходимо указать:

◾название предприятия;

◾обоснование необходимости получения спецпропусков;

◾ обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

◾реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района Киева;

◾контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

В Киевсовете обращают внимание, что количество спецпропусков ограничено. Заявки от физических лиц не принимаются.

Срок действия пропуска - до 16 апреля. Он действителен при предъявлении служебного удостоверения или паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.

Напомним, С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественный транспорт будут пускать только по спецпропускам.

Источник

Киевсовет, локдаун
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