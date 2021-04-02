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Санкции Зеленского в отношении евродепутатов напрямую связаны с репрессиями против Виктора Медведчука, – Франс Пресс

02.04.2021 / 17:09
В конце февраля Владимир Зеленский подписал новые санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины в отношении двух десятков российских чиновников и трех французских евродепутатов.

Старейшее в мире французское информагентство Франс Пресс считает, что в этих действиях Президента прослеживается четкая связь с санкциями против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Отмечается, что под украинские санкции попали депутаты Европейского парламента, представители крайне-правой политической группы «Идентичность и демократия».

«В указе Президента не уточняется, почему Украина ввела санкции в отношении Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель и Филиппа Оливье», – подчеркивает Франс Пресс, предполагая, что данные меры связаны тем, что трое французских граждан посещали в прошлом году Крым.

В свою очередь, евродепутаты оспаривают целесообразность этих санкций, которые, по их мнению, «равносильны давлению на парламентариев, действующих в рамках своего мандата».

Информагентство считает, что санкции против евродепутатов являются звеньями одной цепи с санкциями украинского Президента против оппозиции и, в частности против лидера оппозиции Виктора Медведчука.

«Новые санкции были введены после того, как в прошлом месяце Украина ввела санкции против оппозиционного депутата Виктора Медведчука, – пишет Франс Пресс. – Также в феврале Зеленский запретил три оппозиционных телеканала («112 Украина», NewsOne и ZIK. – Ред.), которых связывают с Медведчуком».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

санкции, Медведчук
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