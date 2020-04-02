Медведчук: Власть Зеленского действует не в интересах людей, вся ее деятельность направлена на уничтожение оппозиции

Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» сказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«…Власть зациклена на своей политике, а эту политику можно охарактеризовать как антироссийскую истерию и пещерную русофобию», – отметил парламентарий.

Виктор Медведчук подчеркнул, что даже внеочередное заседание ВР собирают только для того, чтобы «осудить тех, кто расписал стены или привел в негодность двери в Администрацию Президента», или принять очередное постановление по Донбассу.

«Других вопросов нет. Нет жилищно-коммунальных тарифов, которые повышаются, нет проблем с вакцинацией», – констатировал парламентарий.

Медведчук объяснил, что фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» покинула зал заседаний Верховной Рады «демонстративно, в знак протеста», потому что вопросы, внесенные в повестку дня в условиях социально-экономического кризиса в стране и непрекращающихся репрессий против оппозиции, не являются первоочередными для обсуждения.

«…Именно в этот день утром у 20 членов партии по 10 регионам проводились незаконные обыски. Проводились обыски у руководителей партийных организации, депутатов областных, городских советов. То есть полным накатом репрессивная машина, возглавляемая президентом Зеленским, сегодня действует. Она действует не в интересах людей, она действует и направлена на уничтожение оппозиции. А вакцинация, здоровье людей ‒ это на каком-то надцатом месте, этому абсолютно не уделяют внимания ни власть, ни то окружение Зеленского, которое должно и обязано это делать», – резюмировал политик.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личными репрессиями, возбуждением уголовных дел, незаконными обысками, давлением на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от ОПЗЖ готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.