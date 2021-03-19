Крымская платформа должна объединить демократические страны мира - Зеленский

Об этом он заявил на совместном брифинге 18 марта с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Зеленский также поблагодарил Литву за поддержку санкционной политики против России.

"Также я подробно рассказал о международной площадке под названием Крымская платформа. Убежден, что все демократические страны мира, которые уважают международное право, должны объединяться для защиты прав наших граждан, для защиты прав крымчан и деоккупации всего полуострова", - заявил он.

Отметим, на этот год запланирован первый международный саммит Крымской платформы. Он запланирован на август. Как заявили в Министерстве иностранных дел, эта платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, данный документ будет открытым для общественности.

Ранее Зеленский посоветовал забыть, что Украина забудет об оккупированном Россией Крыме.

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