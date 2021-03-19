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Украина создает коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС - Зеленский

19.03.2021 / 14:46
Украина создает коалицию стран-участниц Европейского союза, которые будут лоббировать ее вступление в ЕС. Литва уже подтвердила поддержку Киева на пути к евроинтеграции.

Об этом на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Полноправное членство Украины в Европейском союзе нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС - это не фантастическая далекая мечта, а стратегическая цель, которую мы хотим воплотить как можно быстрее, сформировав широкую коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути", - заявил Зеленский.

Отметим, сегодня Зеленский и Науседа подписали Совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Она фиксирует поддержку европейской перспективы Украины со стороны Литвы, а также определяет, что Украина, как и любая европейская страна, которая уважает ценности, закрепленные в Договоре о Европейском союзе, может подать заявку на вступление при соблюдении всех условий и обязательств.

При этом Литва поддержит Украину, когда будет решено подать соответствующую заявку.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина должна не просто стать членом Европейского союза, а быть равноправным его участником.

А посол Литвы полагает, что ЕС мог бы объявить Украину кандидатом на вступление в 2027 году.

Источник

ЕС, Зеленский
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