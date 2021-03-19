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Во Львовской области с 19 марта усилили карантин

19.03.2021 / 13:54
Во Львовской области ввели строгий локдаун с 19 по 29 марта в связи с ростом количества больных COVID-19.

Об этом сообщает сайт Львовской облгосадминистрации

Прямая речь первого заместителя председателя Львовской ОГА Андрея Годика: "Усиление карантина неотвратимо. Эпидситуация сегодня близка к критическому уровню".

Во Львовской области запретят:

работу баров, ресторанов, кафе и т.д. – они смогут предоставлять услуги доставки заказов и заказов на вынос,
работу торгово-развлекательных центров и учреждений развлекательной деятельности;
работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
работу спортивных и фитнес-центров, бассейнов;
проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей;
работу заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов вечера до 6 часов утра, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
деятельность непродовольственных рынков.

Будут разрешены:

деятельность магазинов, 60% площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, кормами и тому подобное;
деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, медицинской и ветеринарной практики, АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
сбор и заготовка отходов,
предоставление телекоммуникационных услуг с приемом посетителей по предварительной записи;
работа автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;
осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Источник

карантин, Львовская область
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