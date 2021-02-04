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Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи на Донбассе

04.02.2021 / 16:15
По поручению президента и в соответствии с планом контроля за деятельностью ВС ОП начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующая проверка утверждена распоряжением президента № 12 от 1 февраля 2021 года.

Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определения эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны Украины и ВСУ, других органов военного управления по всестороннему обеспечению сил из средств, выполняющих задачи на востоке страны.

Кроме того, проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач.

К участию в инспекционной проверке привлечены представители Офиса президента Украины, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства.

Источник

проверка, ВСУ, ОП
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