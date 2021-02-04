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МВД будет четко выполнять решение СНБО и указ президента о санкциях - Аваков

04.02.2021 / 16:47
МВД будет четко и в рамках закона выполнять указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой.

Об этом заявляет глава МВД Арсен Аваков.

"Министерство внутренних дел Украины, как орган власти, которое в том числе отвечает за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины", - говорится в обнародованном в среду заявлении министра внутренних дел Украины по указу президента о применении санкций.

Аваков подчеркнул, что регшение о применении санкций основывается на постановлении Верховной Рады, которое было принято в октябре 2018 года, а "материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими".

"И хочу предостеречь: не надо путать понятия "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора. Война - время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора. Поэтому это решение является проявлением действительно государственнической позиции, а его принятие - прямой обязанностью президента, членов правительства и СНБО", - говорится в заявлении.

Источник

санкции, Аваков, СНБО
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