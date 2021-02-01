Митрополит Онуфрий поздравил Патриарха Кирилла с 12-летием интронизации

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной избрания на Патриарший престол.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Митрополит Онуфрий отметил, что Патриарх Кирилл «не жалея ни сил, ни времени и являя пастве пример любви к Богу и ближнему» 12 лет возглавляет Русскую Православную Церковь.

Предстоятель УПЦ пожелал Патриарху Кириллу крепости и духовной радости в Патриаршем служении. Сегодня Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя, на которой была вознесена молитва против коронавирусной инфекции.

В храмах и монастырях всех епархий Московского Патриархата были совершены благодарственные молитвы о Предстоятеле, сообщает patriarchia.ru.

Патриарх Кирилл в своем обращении к верующим Московского Патриархата попросил усилить молитвы.

«Время, в которое мы живем, не становится более легким и спокойным; и даже постигшая всех нас пандемия вирусной инфекции является знаком этого неблагополучия и этих трудностей. Если добраться до первопричины этого неблагополучия, то это отнюдь не материальные факторы», — отметил Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ призвал верующих исповедовать веру не словами, а прежде всего, своей жизнью.

«Когда я говорю „мы“, я имею в виду всю Церковь, — что испытания, через которые проходит Церковь XXI века, носят, несомненно, апокалиптический характер. Это испытания, связанные в первую очередь с нашей верой, с нашей верностью Господу, с нашей способностью жить по Божиему закону, не на словах исповедовать веру и не по привычке ходить в храм, а следовать основам нашей веры, Божественным заповедям в своей собственной жизни, через что и достигается спасение благодатью Божией и подлинное благополучие человеческой жизни — и уже здесь, на земле, и, конечно, в Царствии Небесном», — сказал Патриарх.