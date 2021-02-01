С конкурсом на главу САП очень много странностей

Об этом заявляют судьи в телеграмм-канале "Под мантией".

"Вот например, Виталий Шабунин рассказывал еще в декабре, что комиссия утвердила Порядок своей работы, и определила, что у международных наблюдателей решающее право голоса. А из опубликованного Офисом прокурора Порядка работы конкурсной комиссии следует, что он был принят только в конце января", - говорится в сообщении.

"Но не суть с этим Шабуниным. Он всегда был и есть бестолковым набрасывателем на вентилятор. Нас возмущает другое. Вот хотят соросята получить своего руководителя САП, и этому всеми руками помогают наши доморощенные "руководители". Так зачем же вы все сразу же допускаете нарушения в конкурсе на главу САП? Что вам мешает сделать все чисто, без нарушений, чтобы потом никто не обжаловал в суде? Зачем вы сразу делаете так, чтобы все пошли в суд и обжаловали эти конкурсы?" - задаются вопросами авторы поста.

В качестве примера они приводят формулу, где решение считается принятым при условии обязательного голосования "2 членов от Рады прокуроров и 5 членов от Верховной Рады". "Но заполненная Формула "2+5" изначально ущербная и неправомерная, поскольку такого нет ни в Законе о прокуратуре, ни в других законодательных актах. Для начала: всего у нас в комиссии 11 членов. Значит большенство - 6 человек. Таким образом, решение может быть принятым тогда, когда свой голос за кандидата на главу САП отдадут любые 6 членов комиссии. Но никак не формула "2+5". В добавок ко всему, эта формула нарушила принцип равенства", - объясняют судьи.

"Далее, следует введение новые "скрытых" этапов в конкурсе, которые не предусмотрены в Законе о прокуратуре. Особенность конкурса на главу САП в том, что там создана только отдельная конкурсная комиссия, которая должна провести конкурс на должность главы САП. Все. Именно конкурсная комиссия должна организовать конкурс согласно профильного закона", - говорится в сообщении.

"Но у конкурсной комиссии нет полномочий вводить дополнительные/новые/скрытые этапы проверки для кандидатов на должность главы САП, которые не предусмотрены в разделе 5 Порядка замещения должностей в прокураторе Закона о прокуратуре. Нет "полиграфа" в законе", - подчеркивают судьи.

Авторы поста отмечают, что есть ещё много других нарушений, которые, очевидно, станут основанием для обжалования конкурса в судах. "Мы можем предположить, что такие нарушения закладываются не только, чтобы отсеять неугодных, но и чтобы в дальнейшем подвесить выигравшего в конкурсе в суде", - считают они.

"Человек, который выиграет в конкурсе, но дело которого будет в суде, станет управляемым соросятами. Ибо как только победитель захочет самостоятельности, ручной Верховный суд соросят примет нужное решение и "победитель" уже будет проигравшим, и будет нас ждать новый конкурс", - подводят итог судьи.