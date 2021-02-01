Войти | Зарегистрироваться
21:03

понедельник,
01 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Медведчук обошел Порошенко в альтернативном опросе "Соцмониторинга"

01.02.2021 / 20:23
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук опережает экс-Президента лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенка в альтернативном соцопросе центра "Социальный мониторинг", который показал также вероятный успех на выборах Владимира Зеленского и Юрия Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Это первый соцопрос, в котором параллельно были представлены два списка претендентов, – в одном ОПЗЖ представлял сопредседатель партии Юрий Бойко, во втором – Виктор Медведчук, остальные претенденты не менялись.

Согласно этому опросу во второй тур в обоих случаях выходят действующий Президент Владимир Зеленский и представитель ОПЗЖ, а третье место занимает Порошенко.

В итоге Порошенко проигрывает не только Юрию Бойко, что уже традиционно для соцопросов, но и Виктору Медведчуку.

В первом случае Зеленский набирает 24,8%, Бойко – 18,4%, Порошенко 15,6%, во втором случае у Зеленского 25,6%, у Медведчука – 15,5%, у Порошенко – 15,2%.

В итоге опросы показали, что ОПЗЖ во главе с Бойко набирает больше, чем если бы ее возглавил Медведчук. Бойко выигрывает у Порошенко намного более уверенно – на 2,8 п.п, тогда как Медведчук – только на 0,3 п.п, что находится в пределах погрешности опроса, которая составляет 1,9%.

Напомним, согласно опросу фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, электоральный рейтинг партии "Оппозиционня платформа - За життя" составляет 22,5%, "Слуга народа" – 17,3%, "Европейская солидарность" – 16,1%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 13,1% на конец 2020 года.

рейтинг, Порошенко, Бойко, Медведчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.