Зеленский: все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать перед законом

Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью программе "Axios", которая выходит на платформе HBO, перевод которого в понедельник размещен на сайте Офиса президента Украины, отвечая на вопрос, стоит ли вопрос преследования украинским правосудием народных депутатов, которые содействовали российскому вмешательству в президентские выборы в США, Зеленский сказал: "Стоит, обязательно. И не только перед этими депутатами, а перед всеми. Я хочу, чтобы было заведено уголовное дело по этому поводу".

Глава украинского государства напомнил о расследовании в связи с записями разговора с на то время вице-президентом США Джо Байденом.

"… Как этот разговор был записан, кем он был записан, кому он был передан или продан – этим всем занимаются правоохранительные органы. Уже есть наработки, и скоро будут результаты", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул необходимость установления всех, кто был причастен к этому.

"Я очень хочу, чтобы в этом списке, как и в санкционном списке, были все фамилии. Депутатами какой партии они бы ни были… Поэтому следует поднимать вопрос лишения мандатов, выхода из партии, но мы должны иметь весь список - даже тех, кто занимал очень высокие должности до моего президентства", - подчеркнул президент Украины.

"Все, кто вмешивался в выборы в Соединенных Штатах, если так было, должны отвечать согласно законодательству", - резюмировал Зеленский.

"Мы можем быть открытыми, давать ту информацию, которая у нас есть", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли украинская сторона помогать в расследовании дел, в которых фигурирует Хантер Байден.

Также глава Украинского государства заявил, что Украина готова помогать США в установлении правды в контексте расследования связей личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани с российскими агентами в Украине.

Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне утверждают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

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