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Центр противодействия коррупции в очередной раз разглагольствует о важности "доброчесности" кандидатов в САП

28.04.2021 / 13:43
Елена Щербан, юрист и заместительница исполнительного директора Центра противодействия коррупции, поделилась своим мнением по поводу конкурса на должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Статья "Война за САП: как зашкваренная комиссия от Рады будет продвигать «своих» кандидатов" опубликована на "Украинской правде".

Ее позиция не совсем понятна служителям Фемиды, информирует телеграмм-канал "Под мантией"

"Центр потворствования коррупции имени Сытника – Шабунина разместил очередную публикацию на самом честном издании – Украинская правда Госдепа. Тема – конкурс в САП. Ну и, конечно же, там - «зашкваренная» конкурсная комиссия. Шабунин в лице своей сотрудницы, правда, забыл написать, что именно он, такой «доброчесный и незашкваренный», в свое время, будучи членом конкурсной комиссии, выбрал Назара Холодницкого, которого потом же и поливал грязью. П – последовательность", - отмечают авторы поста.

"Дальше стандартный набор: Коваль плохая, Костин - плохой, члены комиссии - «особливо нахабні». Все не то и не так. Без слез читать невозможно. Повсеместная зрада. Ребята, ну как же вы живете в такой недоброчесной стране?.. Валите уже на свою историческую родину, в США, что ли. Не сомневаемся, что вы, конечно же ,хотели бы видеть во главе САП кумовей и любовниц Сытника. Но спасибо. Довольствуйтесь его кумом Калужинским в НАБУ", - говорится в сообщении.

Сытник, САП, Шабунин
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