В Варшаве подтвердили визит Зеленского 3 мая

Об этом после встречи в Варшаве с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой сообщил председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает пресс-службу президента Польши.

Как отметил Щерский, встреча с Жовквой касалась четырех тем: взаимных визитов президентов, активности российской армии на востоке Украины и в акватории Черного моря, Польского председательства в ОБСЕ в 2022 году и поддержки Украины на форумах НАТО и ЕС.

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По словам Щерского, президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву 3 мая во время празднования 230-летия принятия первой польской конституции, а также проведёт встречу с президентом РП Анджеем Дудой. В свою очередь, польский лидер посетит Украину во время празднования 30-летия Независимости.

Щерский также отметил, что по оценке украинской стороны анонсированный Москвой отвод российских войск, которые в последнее время концентрировались у границ с Украиной, носили характер только единичных перебросок в места постоянной дислокации.

"Техника, боевые возможности остались. Имеем дело с умеренным уровнем отвода войск. Украинская сторона оценивает это как паузу в напряженной ситуации", - сообщил Щерский.

Председатель бюро международной политики президента Польши также сообщил, что Варшава рассматривает разные сценарии увеличения роли ОБСЕ в стабилизации ситуации на востоке Украины. Он добавил, что Киев хочет активизировать роль ОБСЕ в этом процессе.

Кроме того, Щерский отметил, что Польша будет убеждать партнеров по НАТО и ЕС относительно более широкого развития отношений с Украиной.

Напомним, в Офисе Президента Украины готовят визит Владимира Зеленского в Варшаву в начале мая для участия в торжествах по случаю 230-й годовщины Конституции Польши.

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