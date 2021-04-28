Войти | Зарегистрироваться
14:50

среда,
28 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В Варшаве подтвердили визит Зеленского 3 мая

28.04.2021 / 13:22
Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Польши и проведёт переговоры с президентом страны Анджеем Дудой.

Об этом после встречи в Варшаве с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Игорем Жовквой сообщил председатель бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает пресс-службу президента Польши.

Как отметил Щерский, встреча с Жовквой касалась четырех тем: взаимных визитов президентов, активности российской армии на востоке Украины и в акватории Черного моря, Польского председательства в ОБСЕ в 2022 году и поддержки Украины на форумах НАТО и ЕС.

Читайте также: Жовква говорит, что Украина и Польша больше не смотрят в прошлое
По словам Щерского, президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву 3 мая во время празднования 230-летия принятия первой польской конституции, а также проведёт встречу с президентом РП Анджеем Дудой. В свою очередь, польский лидер посетит Украину во время празднования 30-летия Независимости.

Щерский также отметил, что по оценке украинской стороны анонсированный Москвой отвод российских войск, которые в последнее время концентрировались у границ с Украиной, носили характер только единичных перебросок в места постоянной дислокации.

"Техника, боевые возможности остались. Имеем дело с умеренным уровнем отвода войск. Украинская сторона оценивает это как паузу в напряженной ситуации", - сообщил Щерский.

Председатель бюро международной политики президента Польши также сообщил, что Варшава рассматривает разные сценарии увеличения роли ОБСЕ в стабилизации ситуации на востоке Украины. Он добавил, что Киев хочет активизировать роль ОБСЕ в этом процессе.

Кроме того, Щерский отметил, что Польша будет убеждать партнеров по НАТО и ЕС относительно более широкого развития отношений с Украиной.

Напомним, в Офисе Президента Украины готовят визит Владимира Зеленского в Варшаву в начале мая для участия в торжествах по случаю 230-й годовщины Конституции Польши.

Источник

Зеленский, Дуда
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.