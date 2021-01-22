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Загородний: Родные удерживаемых в ОРДЛО украинцев надеются только на Медведчука

22.01.2021 / 14:14
Ключевая роль в защите и освобождении своих граждан принадлежит государству. Но если государство бездействует, естественно, что в работу включаются авторитетные политики, которые могут решить этот вопрос.

У председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука есть все полномочия заниматься возвращением украинцев с временно оккупированных территорий. Тем более, что ему доверяют в этом вопросе, и представители ОРДЛО, и родные удерживаемых лиц. Об этом в эфире канала «112 Украина» сказал народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний. 

«К Виктору Владимировичу Медведчуку обращается очень много граждан Украины, чьи родные находятся сегодня в плену на неподконтрольных территориях Украины, после того, как он работал в Трехсторонней контактной группе до 2019-го года и занимался освобождением. Он освободил сотни граждан Украины: почти 500 граждан Украины привез сюда, в Украину. Когда он перестал работать в ТКГ по прихоти Президента Зеленского, к нему постоянно обращаются граждане Украины», – подчеркнул парламентарий. 

Также он показал письмо от ГО «Всеукраинского гражданского движения семей пленных «Возвращение домой» https://opendatabot.ua/c/43620576, где люди пишут, что надеяться только на содействие Медведчука.

«Письмо с подписями, где четко указываются фамилии граждан Украины, которые находятся в Донецке, Луганске и обращаются к Медведчуку оказать содействие в возвращении. И там четко написано – надежда только на вас», – отметил народный депутат Украины. 

Кроме того, он напомнил, что представители временно оккупированных территорий заявили, что будут вести переговоры по обмену только с Медведчуком.

«И когда к Медведчуку, учитывая его авторитет, обратились и готовы передать граждан Украины, а Медведчук сегодня – политик и председатель рейтинговой политической силы, народный депутат, государственный деятель, у него есть все полномочия использовать эту возможность, и он этим пользуется», – подчеркнул политик.  

В заключение он сказал, что нынешняя власть не хочет допускать Медведчука к переговорному процессу из-за ревности к его авторитету и возможностям, но в этом как раз и проявляется слабость Президента и его команды.

«Это слабость этой власти и сила Медведчука в этих вопросах, сила той политической силы, которую он представляет», – резюмировал Юрий Загородний.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», Виктор Медведчук обратился к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой оказать содействие в организации возвращения граждан Украины домой, к их семьям, на подконтрольную Украине территорию.

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Медведчук
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