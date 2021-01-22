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В Италии священник УПЦ совершил первую Литургию для новосозданной общины в регионе Тоскана

22.01.2021 / 14:11
В Италии священник УПЦ совершил первую Литургию для новосозданной общины в регионе Тоскана
Источник: Центр информации УПЦ
Православная община в местности Версилия начала формироваться около года назад из верующих жителей городов Форте-дей-Марми, Камайоре, Виареджио, Каррара, Пьетрасанта и Масса

В Италии в православной общине местности Версилия (Тоскана) клирик Украинской Православной Церкви иерей Иоанн Малыш совершил первое богослужение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Vzcz.church.ua, богослужение состоялось в древнем храме IX века Pieve di Santo Stefano города Пьетрасанта.

За праздничной Литургией возносились молитвы о мире в Украине и об избавлении от эпидемии коронавируса. В храме был совершен чин Великого освящения воды. Состоялось также освящение вод местной горной реки.

Православная община в местности Версилия начала формироваться около года назад из верующих жителей городов Форте-дей-Марми, Камайоре, Виареджио, Каррара, Пьетрасанта и Масса.

«Все это время мы искали удобное место для проведения богослужений и встреч, вместе служили молебны и вот, спустя год, нам выпала такая возможность – совершать Божественную литургию в такой великий и теперь для нашей общины особенно важный праздник – Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа», – рассказал иерей Иоанн Малыш.

Священник, направленный Украинской Православной Церковью в Италию для пастырской опеки украинцев в диаспоре, выразил надежду, что в скором времени община начнет совершать богослужения регулярно.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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