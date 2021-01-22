Киквидзе: Медведчук везет украинцев из ОРДЛО через КПВВ, но Кравчуку приснился самолет

«Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел», - порадовался Кравчук.

«Понятно, что нести ахинею Кравчуку посоветовали в его нынешние хозяева из СБУ и ОП, или другие зеленые человечки из закромов его старческого разума, ведь на самом деле Медведчук и не собирался возвращать украинок через Ростов и Минск. Лидер ОПЗЖ подал заявку на прохождение ими КПВВ Майорск. Это вопрос логистики – проще и быстрее», - пишет блогер Кирилл Киквидзе.

Потому или Кравчук вообще не в курсе происходящего, или же он просто отрабатывает поручения властей, которые уже неделю пытаются сорвать процесс освобождения украинок. В любом случае, это не красит первого президента, который на закате карьеры выставляет себя в дурном свете. Быть марионеткой никогда не было почетно, а быть марионеткой тех, кто нынче называется украинской властью, и вовсе позорно.