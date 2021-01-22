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Фиала и Сорос причастны к повышению цен на продукты

22.01.2021 / 14:07
Группа компаний Dragon Capital чешского бизнесмена Томаша Фиалы и его ближайшего бизнес-партнера миллиардера Джорджа Сороса выкупила огромное количество складских помещений в Киеве и области. Подняв плату за аренду складов, они спровоцировали рост цен на продукты питания.

Об этом сообщает телеграм-канал Klymenko Time со ссылкой на расследование журналистов издания Вести.

«Наши коллеги пишут, что Dragon Capital чешского бизнесмена Томаша Фиалы и его ближайшего бизнес-партнера по Украине миллиардера Джорджа Сороса выкупил огромное количество складов в Киеве и Киевской области. В период 2016-2020 вместе со своими зарубежными партнерами компания вложила в рынок недвижимости Украины более $600 млн. И из них более $500 млн были инвестированы в объекты Киевского региона», - говорится в сообщении.

По мнению авторов телеграм-канала, сделки очень выгодные, ведь новые владельцы повышают арендную плату в обход действующих договоров.

«Надо добавить, что по имеющейся информации первое, что они делают, покупая очередной складской комплекс, - задирают цену аренды буквально "с сегодня - на завтра", не обращая внимания на действующие договоры. По принципу "плати или вали". По сути Dragon Capital подмял под себя рынок складской логистики Киевской области и в статусе монополиста теперь диктует условия. Антимонопольному комитету - конечно плевать», - пишут авторы. 

При этом, как отмечается в сообщении, на этих складах хранятся продукты питания, которые поставляются в Киев.

«А между прочим в таких складах хранятся продукты питания, которые поставляются в Киев. Теперь мы с вами можем вспоминать об этом каждый раз, когда видим повышение цен на продукты. Ведь арендосъемщикам как-то надо компенсировать затраты на аппетиты Фиалы и его партнера. А аппетиты большие. Киевляне, тешьте себя мыслью, что покупая подорожавшие продукты, вы спонсируете очередной грант или даже создание и пиар новой политсилы соросят», - считают авторы поста и резюмируют, что «Фиала за 20 лет в Украине увеличил стоимость своих активов с $1,7 млн до $340 млн. В частности, с 2014 года, за семь посмайданных лет, поднялся со 145 млн. То есть за время войны и разрухи стал богаче в 2,3 раза».

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