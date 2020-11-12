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Если бы власть не отменила выборы на Донбассе, то на местных выборах с отрывом победила бы партия Медведчука, - Богатырев

12.11.2020 / 15:50
"Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность" - вот три партии, лидирующие на местных выборах. Вместе с тем, власть отменила выборы на Донбассе, потому что иначе с отрывом лидировала бы партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил политолог Даниил Богатырев.

Богатырев не согласился с тем, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" попыталась объявить себя победителем на местных выборах.

"Слуги народа" объявили себя победителями на местных выборах. Но ведь, позвольте, там ведь, в общем-то, в командном зачете, как говорится, лидируют как минимум три партии. ОПЗЖ взяла 4 облсовета, "слуги" взяли 4 совета и "Европейская солидарность" 4 совета", - опроверг заявление "слуг" политолог.

Вместе с тем, Даниил Богатырев отметил, что если бы проводились выборы в Донецкий и Луганский областные советы, то там однозначно победила бы партия Виктора Медведчука.

"Но надо еще учитывать, что в Донецкий и Луганский облсовет не проводились выборы. А там бы наверняка победила ОПЗЖ Виктора Медведчука", - уверен политолог.

По словам Богатырева, большой вопрос, кого на самом деле следует считать победителем местных выборов.

"Тут еще стоит подумать о том, так кто же победитель", - заключил политолог.

В завершение, Богатырев возмутился тем, что власть более двух недель не может подсчитать результаты местных выборов.

"Что ж мы их считаем уже две недели?! Это позор какой-то! Даже в Штатах, со всеми их фальсификациями, уже как-то подсчет близится к завершению", - сострил политолог Даниил Богатырев.

выборы, Медведчук, ОПЗЖ, Богатырев
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