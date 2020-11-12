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Сложный период с Covid-19 будет продолжаться до апреля – глава Минздрава Украины

12.11.2020 / 16:18
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует сложный период с эпидемией Covid-2019 до апреля 2021 года.

"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно", – сказал он в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" 11 ноября.

По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период. "Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.

Он указал, что на утро среды в больницах было 28,5 тыс. больных Covid-2019, что более чем в четыре раза превышает этот показатель в сентябре. Министр также отметил, что максимальное количество коек, которое может быть отведено под таких больных – 83 тыс.

"Понятно, что кроме сугубо лечебного процесса, есть еще процесс эпидемиологический: каким образом остановить именно рост. Речь уже не идет о том, чтобы его уменьшить", – добавил Степанов.

Он также спрогнозировал, что Украина, в лучшем случае, получит первые поставки вакцины от Covid-19 в конце первого квартала 2021 года.

Источник

коронавирус, Степанов, Covid
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