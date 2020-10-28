СМИ: Партия Медведчука впервые со времен «майдана» однозначно войдет в Киевский горсовет

Об этом в статье для «Газета.ru» пишет журналист Анна Юранец.

Автор сообщает, что в столице Украины (Киеве), по предварительным данным, борьбу за кресло городского головы выигрывает действующий мэр Виталий Кличко, а второе место достается кандидату от партии Медведчука.

«Второе место "Оппозиционной платформы – За жизнь" можно назвать знаковым. Противостояние Зеленского и экс-президента Петра Порошенко, в целом, разводит их электораты по разным углам. А вот с ОПЗЖ глава государства делит одних избирателей. Владимир Зеленский обещал во что бы то ни стало закончить войну в Донбассе и на любых шагах в этом направлении он расставляет особые акценты», – пишет журналист.

Автор материала указывает на то, что ОПЗЖ, главой Политсовета которой является Виктор Медведчук, продолжает демонстрировать куда более прозрачные намерения на этот счет.

«ОПЗЖ выступает за полное соблюдение минских соглашений и восстановление политических и экономических связей с Россией. Традиционно за нее голосует юго-восток Украины. На этот раз ОПЗЖ выступила куда лучше – на юго-востоке она вернула свои позиции и даже пошла дальше, о чем свидетельствуют ее результаты на выборах мэра Киева. "Оппозиционная платформа – За жизнь" однозначно войдет в столичный горсовет, что произойдет впервые со времен "майдана "», – резюмировала Анна Юранец.