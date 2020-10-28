Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность последствий заявления Папы Римского об однополых браках

Религиозный лидер должен нести ответственность за свои слова, понимая последствия перед Богом и людьми.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя реакции в мире на неоднозначные заявления Папы Римского относительно однополых союзов.

«Кто-то пытается оправдать Папу, мол, его неправильно поняли (перевели), он хотел сказать совсем не это, жонглируют одними цитатами, игнорируя другие и общий контекст и т. д. Ошарашенные католики пытаются прикрыться официальными документами, которые в отношении однополых пар ничего позитивного не говорят, уверяя при этом, что слова Папы Франциска — это лишь его частное мнение, что для католиков довольно непривычно (и в самом деле, как частное мнение понтифика может отличаться от вероучения Римско-Католической Церкви?)», - отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, что последствиями слов Папы и его авторитета в католическом мире стали сообщения из Венесуэлы, где президент предложил узаконить однополые «браки», мотивируя это решение именно словами Папы Франциска.

«В наше бурное время цифровых технологий многие организации, в том числе и религиозные, пытаются быть «в тренде». А тренды диктуются законами рынка. Но цели рынка и цели религиозных организаций зачастую прямо противоположны. Таким образом, нанимая «эффективных пиар-менеджеров», любой религиозный лидер должен понимать, чем он рискует. А рискует он самым главным — потерей себя. Любой пиар строится на сиюминутной шумихе, скандале, сенсации любой ценой. Для светской знаменитости важно, чтобы о ней говорили, не важно, хорошее ли, плохое ли — но чтобы непременно говорили. Таков закон жанра. Но проповедь Христа построена совсем на иных ценностях», - напомнил управделами УПЦ.

Он призвал всех быть внимательными к словам и их возможным последствиям.

«Сейчас, когда любое наше неосторожное слово может в секунду разлететься по всему миру, нужно быть особенно внимательным к тому, что говоришь, поскольку ради минутной славы можно принести вред очень многим людям. И это касается не только Глав Церквей, это касается всех нас. Вспомним слова нашего Спасителя: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36–37)», - заключил владыка.