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Степанов назвал плановые госпитализации, которые будут проводить и в дальнейшем

12.11.2020 / 15:47
В условиях COVID-19 проведение определенных плановых госпитализаций и операций останавливаться не будет.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 11 ноября.

"Мы приостановили определенные плановые госпитализации и плановые операции. Какие плановые госпитализации мы проводим, и никто их останавливать на будущее не будет? Это оказание медицинской помощи в результате осложнения течения беременности и родов, оказание медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, оказание медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями, оказание паллиативной медпомощи в стационарных условиях", - сказал Степанов.

Он отметил, что также не будут останавливать оказание плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер. Не будут останавливать госпитализацию, если в результате ее переноса существует значительный риск для жизни и здоровья людей.

Напомним, Украина перешла ко второму этапу борьбы с коронавирусом, в больницах прекращается плановая госпитализация и плановые операции. Также на ближайшем заседании правительства планируют ввести карантин выходного дня: в субботу и воскресенье будут работать только продовольственные магазины, аптеки, АЗС и СТО.

Источник

коронавирус, Степанов, плановые операции
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