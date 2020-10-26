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Арахамия заявил, что нашел под колесом авто устройство слежения

26.10.2020 / 17:18
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнаружил под колесом своего автомобиля сверток, в котором было устройство слежения.

Об этом сообщают 24 октября Киевская городская прокуратура, Арахамия в Facebook, Арахамия в эфире телеканала "Наш", а также пишет "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток.

Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным, устройство слежения".

Позже в эфире телеканала "Наш" Арахамия сказал, что после работы взрывотехников с собакой стало понятно, что на месте нет взрывчатки.

Как отметили в прокуратуре, правоохранители открыли уголовное производство по факту возможного слежения за нардепом.

По словам Арахамии, следователи демонтировали подозрительный предмет, он был на достаточно мощных магнитах.

Прямая речь: "Достали его из чехла, там оказался предмет слежения, то есть GPS-трекер, который работает при помощи SIM-карты. Изъяли, в том числе, SIM-карту "Киевстар", - рассказал Арахамия.

Депутат сообщил, что были обнаружены также батарейки, чтобы устройство могло работать на протяжении нескольких месяцев. Он отметил, что не известно, как долго это устройство уже работает.

Источник

Арахамия, слежение
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