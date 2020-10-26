Арахамия заявил, что нашел под колесом авто устройство слежения

Об этом сообщают 24 октября Киевская городская прокуратура, Арахамия в Facebook, Арахамия в эфире телеканала "Наш", а также пишет "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток.

Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным, устройство слежения".

Позже в эфире телеканала "Наш" Арахамия сказал, что после работы взрывотехников с собакой стало понятно, что на месте нет взрывчатки.

Как отметили в прокуратуре, правоохранители открыли уголовное производство по факту возможного слежения за нардепом.

По словам Арахамии, следователи демонтировали подозрительный предмет, он был на достаточно мощных магнитах.

Прямая речь: "Достали его из чехла, там оказался предмет слежения, то есть GPS-трекер, который работает при помощи SIM-карты. Изъяли, в том числе, SIM-карту "Киевстар", - рассказал Арахамия.

Депутат сообщил, что были обнаружены также батарейки, чтобы устройство могло работать на протяжении нескольких месяцев. Он отметил, что не известно, как долго это устройство уже работает.

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