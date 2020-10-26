В Киевской, Винницкой и Одесской областях освящены часовня и новые храмы УПЦ

В Киевской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученика Пантелеимона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, чин освящения и первую литургию в Свято-Пантелеимоновском храме в селе Тростинская Новоселица совершил митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Архиерей поздравил общину с окончанием строительства и освящением церкви.

«Сегодня с Божьей помощью мы совершили освящение этого святого храма в честь великого святого, – сказал владыка Павел. – Будем, дорогие братья и сестры, помнить подвиг и страдания святого великомученика Пантелеимона, ведь множество людей по его молитвам получили исцеления, множество людей притекают к его честной главе. Множество паломников было в Лавре, когда его глава пребывала у нас, и никто не ушел от него неуслышанным».

На Винничине епископ Ладыженский Сергий совершил чин освящения и Божественную литургию в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Карабеловка.

Его Преосвященству сослужили благочинный Теплицкого округа архимандрит Герман (Тартачний), наместник Успенского мужского монастыря села Тышковская Слобода Гайсинского церковного округа архимандрит Амфилохий (Василевский), настоятель храма в честь Покрова Богородицы иерей Петр Мищенко и клирики Теплицкого благочиния.

В Одесской области в селе Копейково освятили новую часовню УПЦ в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Чин освящения возглавил митрополит Балтский и Ананьевский Алексий (Гроха).

Архиерею сослужили благочинный храмов Ширяевского округа протоиерей Михаил Ляшик и протоиерей Александр Тегза.