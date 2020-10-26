Войти | Зарегистрироваться
01:07

вторник,
27 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Луганской области УПЦ помогает пострадавшим от лесных пожаров

26.10.2020 / 16:38
В Луганской области УПЦ помогает пострадавшим от лесных пожаров
Источник: Центр информации УПЦ
В пресс-службе епархии отметили, что закупают то, в чем особо нуждаются погорельцы

Важно продолжать помогать погорельцам и дальше, потому что они остались с руинами вместо жилья.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, об этом заявил митрополит Никодим.

В епархии не прекращается сбор и закупка гуманитарной помощи пострадавшим от пожара жителям поселков в окрестностях Северодонецка. Очередную партию передали в Сиротино.

В пресс-службе епархии отметили, что закупают то, в чем особо нуждаются погорельцы: строительный инвентарь, посуду, электропечи, обогреватели и другие бытовые вещи.

«Мы стараемся, чтобы помощь была адресной. Для этого выслушиваем реальные потребности людей, по возможности закупаем необходимое и сразу привозим. К сожалению, это не решает всех проблем. Но важно продолжать помогать людям и дальше, потому что они остались с руинами вместо жилья. А былой ажиотаж уже поутих. Поэтому призываю не оставаться равнодушными», – отметил владыка Никодим.

В Северодонецке вещи для нуждающихся можно оставить в Христо-Рождественском кафедральном соборе, где находятся специальные коробки для сбора, а также можно перечислить средства тут.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.