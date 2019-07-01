У Зеленского ищут губернатора Николаевской области через Facebook

"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?", - написал он в субботу, 29 июня.

Арахамия попросил пользователей соцсети "накидывать кандидатов" в комментариях.

По его словам, задачами будущего губернатора будет "уменьшить коррупцию, снизить влияние криминалитета на жизнь региона, втрое увеличить инвестиции в регион", а также "из прибрежной зоны сделать конфетку".

Напомним: 24 июня президент Владимир Зеленский назначил блогера, IT-предпринимателя и четвертого номера партии "Слуга народа" Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.

11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.

Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций.

25 июня президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.

На прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского уже поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.

26 июня вице-премьер Павел Розенко опубликовал список кандидатов, которых в Администрации президента Владимира Зеленского предлагают на должности председателей областных государственных администраций.

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