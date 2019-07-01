Войти | Зарегистрироваться
14:30

понедельник,
01 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

У Зеленского ищут губернатора Николаевской области через Facebook

01.07.2019 / 12:48
Секретарь Национального инвестиционного совета, 4-й номер "Слуги народа" Давид Арахамия спрашивает в Facebook, кого назначить губернатором Николаевской области.

"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?", - написал он в субботу, 29 июня.

Арахамия попросил пользователей соцсети "накидывать кандидатов" в комментариях.

По его словам, задачами будущего губернатора будет "уменьшить коррупцию, снизить влияние криминалитета на жизнь региона, втрое увеличить инвестиции в регион", а также "из прибрежной зоны сделать конфетку".

Напомним: 24 июня президент Владимир Зеленский назначил блогера, IT-предпринимателя и четвертого номера партии "Слуга народа" Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.

11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.

Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций.

25 июня президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.

На прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского уже поступили первые пять предложений на назначение глав ОГА.

26 июня вице-премьер Павел Розенко опубликовал список кандидатов, которых в Администрации президента Владимира Зеленского предлагают на должности председателей областных государственных администраций.

Источник 

губернатор, Николаев, Арахамия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.