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На Волыни усиленно замироточила чудотворная икона Пресвятой Богородицы

01.07.2019 / 12:39
На Волыни усиленно замироточила чудотворная икона Пресвятой Богородицы
Луцк Источник: Центр информации УПЦ
Икона Божией Матери «Иверская» прибывала в Луцке 27- 28 июня

Чудотворная икона Богородицы «Иверская», называемая в народе «Кировское чудо», из села Мирное Винницкой области усилила мироточение во время пребывания в Луцке.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, в кафедральном соборе Всех Святых земли Волынской УПЦ в Луцке обильно замироточила чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Иверская».

Икону привезли из села Мирное Винницкой области, где одну из трех мироточивых святынь храма преподобной Параскевы Сербской знают под названием «Кировское чудо». 25 сентября 2007 года прихожане купили икону в лавке Браиловского женского монастыря, а в октябре того же года она замироточила.

«Протоиерей Виталий, который опекает и сопровождает икону, отметил, что по приезде в Луцк на чудотворном образе стало появляться гораздо больше мира, чем обычно. Объясняя этот факт, отец Виталий указал на то, что интенсивность мироточения зависит от искренности молитвы и большого количества молитвенных обращений верующих христиан к чудотворному образу. Ведь только за последние сутки к иконе приклонились тысячи верующих, которые приходили со своими скорбями и просьбами», – отметили в Волынской епархии.

Как сообщалось, икона Божией Матери «Иверская» прибывала в Луцке 27- 28 июня.

Источник: Inpress.ua
икона, упц, Луцк
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