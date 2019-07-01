Митрополит Антоний: Если у человека нет иерархии ценностей, его жизнь превращается в хаос

Человек должен стремиться к Богу и бороться всегда: не только когда зашел в тупик, но и когда хорошо на душе.

Об этом 30 июня, в День памяти всех святых, в земле Русской просиявших, сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) во время проповеди в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители.

Владыка рассказал о содержании евангельского зачала, в котором говорилось о призвании первых учеников Спасителя, и о святых, которые просияли в Русской земле.

Митрополит Антоний пояснил: «Человеческая душа должна быть устремлена к Богу всегда, она не может быть в статике, в безделии, ведь от безделия человеческая душа тоже уничтожается. Человек должен бороться с этим, даже если не получается, но он должен стремиться к Богу. Человек должен бороться всегда: не только когда зашел в тупик, но и когда хорошо на душе, нужно понуждать себя быть пред Богом и быть готовым так же, как апостолы во время своего земного служения, сегодня оставить все и последовать за Христом».

Каждый верующий человек должен всегда определять иерархию своих духовных ценностей, отметил он.

«Если этой иерархии нет, то нет и подлинной жизни, жизнь превращается в хаос. Но, когда мы ставим Бога на первое место, тогда мы сразу же готовы прислушаться к голосу Божию, и тогда все становится на свои места», - сказал владыка Антоний.

«Это путь христианина, это путь каждого из нас, это путь постоянной внутренней борьбы, - продолжил он. - Человек всегда должен внимательно смотреть, что находится у него внутри, что разрывает его душу, что не позволяет ему слышать голос Божий, не позволяет оставить все суетное и поставить Бога на первое место. Мы должны бороться со страстями, которые мешают нам. А если не будет внутренней борьбы, то не будет и подлинной христианской жизни».

При этом митрополит отметил, что именно человеческие страсти мешают нам достигнуть святости.

«Страсть может уничтожить все, на что мы надеемся, чего мы чаем, о чем мечтаем. Это то, что мешает нам в достижении главной цели – быть святыми, а быть святыми мы сможем только тогда, когда Дух Божий увидит чистоту нашего сердца, наших помышлений, нашего тела, и тогда Он приходит и вмещается в человеческое естество, спасая нас и тех, кто находится вокруг нас», - пояснил митрополит Антоний.