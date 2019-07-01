Вакарчук призвал своих сторонников становиться наблюдателями от партии "Голос" на парламентских выборах

"Для того чтобы изменения произошли и были неотвратимы, нам нужно делать конкретные шаги. "Голос" должен не только получить хороший результат на выборах, но и защитить его! Становитесь официальными наблюдателями от партии "Голос" на выборах 21 июля. Нам нужны волонтеры, которые помогут учесть выбор каждого", - сказал Вакарчук в обращении на своей странице в соцсети Фейсбук.

Зарегистрироваться наблюдателем от "Голоса" можно на сайте партии.

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