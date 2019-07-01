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Вакарчук призвал своих сторонников становиться наблюдателями от партии "Голос" на парламентских выборах

01.07.2019 / 11:46
Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук призвал своих сторонников становиться официальными наблюдателями от партии на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

"Для того чтобы изменения произошли и были неотвратимы, нам нужно делать конкретные шаги. "Голос" должен не только получить хороший результат на выборах, но и защитить его! Становитесь официальными наблюдателями от партии "Голос" на выборах 21 июля. Нам нужны волонтеры, которые помогут учесть выбор каждого", - сказал Вакарчук в обращении на своей странице в соцсети Фейсбук.

Зарегистрироваться наблюдателем от "Голоса" можно на сайте партии.

Источник

выборы, наблюдатели, Вакарчук, Голос
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