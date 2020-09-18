Виктор Медведчук: Русскоязычные граждане Украины считают себя ущемленными в правах

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16:18
Ученые говорят, что COVID-19 станет сезонной болезнью
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09:42
Европарламент принял резолюцию, которой признает Координационный совет оппозиции Беларуси
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14:21
ЕС считает Лукашенко незаконным президентом Беларуси
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16:12
Вакцина от COVID-19 не завершат пандемию - ВОЗ
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14:49
Врачи разрешили Навальному вставать
- 16:18
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15:46
ЕБРР обеспокоен отказом Рады разрешить предоставлять госгарантии под кредиты МФО для выплат ВИЭ
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17:56
Зеленский одобрил ратификацию меморандума о 1,2 млрд евро коронакредита от ЕС
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10:51
Проект госбюджета-2021 предполагает рост доходов на 9,4%, расходов - на 5,1%
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16:49
Проект бюджета-2021 будет в Раде 15 сентября - Шмыгаль
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14:53
В МВФ напомнили Украине о борьбе с коррупцией и не назвали дату нового транша
- 15:46
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06:39
На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия
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06:23
Стартовали съемки новой украинской комедии "Поцелуй на миллион"
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06:18
В Киеве обновили два путепровода - движение восстановят до конца сентября
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07:04
Флешмоб на поддержку Трампа сопровождался массовым крушением лодок
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06:37
Пожар в прифронтовой зоне распространился на Новоайдарский район
- 06:39
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