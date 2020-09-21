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"Слуга народа" представила кандидатов в депутаты Киевсовета и свой план

21.09.2020 / 10:54
Народный депутат фракции "Слуга народа" и кандидат в мэры Киева от этой партии Ирина Верещук представила кандидатов в депутаты Киевского городского совета от политсилы "Слуга народа".

Об этом свидетельствует представление кандидатов в Киевсовет от партии на городской партийной конференции "Слуги народа", которая прошла во внутреннем дворе университета им.Т.Шевченко, передает "Интерфакс-Украина", а также сообшает "Слуга народа" в Facebook

 Возглавила список партии на выборах в Киеве координатор создания сквера Небесной сотни, руководительница общественной организации "Город-сад" и жена министра иностранных дел Евгения Кулеба.

Прямая речь главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко: "Евгения Кулеба будет первым, так называемым, нулевым номером, то есть если партия "Слуга народа" наберёт хотя бы 5%, остальные не факт, что попадут, им ещё нужно будет поработать.

Такая избирательная система, сорри, мы такую приняли, сами теперь не знаем, что с ней делать, честно говоря, а вот Евгения, в таком случае точно будет в Киевсовете".

Также кандидатами в депутаты Киевского городского совета от партии стали: адвокат и телеведущий Михаил Присяжнюк, юрист Анна Маляр, первый в истории Украины чемпион по дзюдо, заслуженный мастер спорт Георгий Зантарая, предприниматель и гражданский активист Владислав Трубицин, частный предприниматель, правозащитник Юрий Федоренко, общественный деятель, глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик, замминистра образования и науки Андрей Витренко, призёр Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова, популяризатор науки Ксения Семёнова, руководитель ОО "Ветеранское дело", ветеран Алексей Киселев, президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин.

Вместе с тем, как сообщает "Слуга народа" в Facebook, Верещук также представила план решения топ-10 проблем столицы.

В опубликованном плане указаны такие проблемы как хищение городского бюджета, пробки, загрязнение города, запущенная "социалка", некачественные жилищно-коммунальные услуги, проблемы общественного транспорта, недостаточная инклюзивность городского пространства, незаконные застройки, аферы на рынке жилья. Десятой проблемой Киева, по мнению партии "Слуга народа", является мэр города Виталий Кличко.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Источник

выборы, Слуга народа
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