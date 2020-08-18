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УПЦ восстановит храм Антиохийской Церкви в Бейруте

18.08.2020 / 11:46
УПЦ восстановит храм Антиохийской Церкви в Бейруте
Взрыв в Бейруте Источник: Центр информации УПЦ
Синод постановил в ближайшее время провести во всех епархиях Украинской Православной Церкви сбор пожертвований для помощи братской Антиохийской Церкви

Во всех епархиях Украинской Православной Церкви пройдет сбор пожертвований для пострадавшей в результате трагедии в Бейруте Антиохийской Церкви .

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой news.church.ua, Священный Синод УПЦ на заседании 17 августа принял решение объявить сбор средств для оказания помощи Антиохийской Православной Церкви.

Заслушав информацию Предстоятеля УПЦ о гуманитарной катастрофе, которая произошла в Ливане 4 августа, Синод постановил в ближайшее время провести во всех епархиях Украинской Православной Церкви сбор пожертвований для помощи братской Антиохийской Церкви.

«Мы возьмем один из разрушенных храмов и будем его восстанавливать», – отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на брифинге для центральных СМИ по итогам заседания.

Как сообщалось ранее, вечером 4 августа в порту столицы Ливана произошел мощный взрыв, в результате которого сотни людей погибли и тысячи получили ранения, многие остались без жилья. В связи с трагедией Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил соболезнования Антиохийской Церкви, направив Патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну письмо со словами сочувствия и поддержки от имени Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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