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В УПЦ начали работу над созданием церковно-приходских больниц (амбулаторий)

18.08.2020 / 11:51
В УПЦ начали работу над созданием церковно-приходских больниц (амбулаторий)
Источник: Центр информации УПЦ
Священный Синод организовал рабочую группу для создания церковно-приходских больниц (амбулаторий)

В Украинской Православной Церкви организовали рабочую группу для открытия церковно-приходских больниц.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода УПЦ.

Священный Синод Украинской Православной Церкви 17 августа на своем заседании в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, организовал рабочую группу для создания церковно-приходских больниц (амбулаторий).

Как сообщалось ранее, Священный Синод продолжает миротворческие инициативы Украинской Православной Церкви по прекращению вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим, принято решение в сентябре в Свято-Успенской Святогорской лавре провести Форум «Люди мира».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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