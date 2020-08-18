НАБУ на основе меморандума сотрудничает с ФБР по делу Приватбанка и Коломойского

О наличии меморандума о сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США (ФБР, FBI) по делу ПриватБанка (Киев) , которое связано с бизнесменом Игорем Коломойского,

Об это сообщил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, передает Интерфакс-Украина.

"Единственное, что я могу разгласить – это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с FBI. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некоей общественной организации.

Но это решение не вступило в силу", - сказал Сытник на брифинге, отвечая на вопрос, поступали ли какие-либо запросы США по делу относительно Коломойского.

Он подчеркнул, что по делу ПриватБанка есть длительное сотрудничество с США, но на раскрытие информации полномочий у него нет.

Напомним: Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

В начале 2019 года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.

Партнеры Коломойского в США - Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.

В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

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