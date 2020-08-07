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Украинцам открыты границы 38 стран

07.08.2020 / 15:23
Украинцев могут пустить в 38 стран. За последнюю неделю изменений не произошло.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 6 августа.

Ранее были открыты 39 стран, но Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Наиболее популярными среди украинцев - Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия.

Отметим, в Министерстве здравоохранения объяснили, почему Польша оказалась в красной зоне.

Ранее Европейский Союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию блока, Украины в этом списке пока нет.

Въезд на территорию Украины для иностранцев на время карантина разрешен лишь при наличии полиса страхования. Также иностранцам из стран "красной" зоны необходимо будет пройти самоизоляцию через приложение "Дій вдома".

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коронавирус, границы, Кулеба
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