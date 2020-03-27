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Зеленский: до конца 27 марта будет полностью закрыта граница и прекращены все пассажирские перевозки

27.03.2020 / 12:17
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украина и прекращены все пассажирские перевозки.

"До конца пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", - сказал он в обращении к украинцам в четверг, 26 марта.

Зеленский напомнил, что две недели назад призвал граждан срочно вернуться в Украину: большинство сделало это самостоятельно, а других, более 80 тыс. украинцев, вернули домой самолетами, поездами и автобусами.

"Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце", - указал он.

Зеленский отметил, что о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся дипломатические представительства и украинские громады за рубежом.

"Ни об одном украинце, который останется за рубежом, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также – уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", - пояснил президент.

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коронавирус, границы, Зеленский
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