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Зеленский пообещал не допустить роста цен на продукты в регионах и жесткие меры для спекулянтов

27.03.2020 / 11:46
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить роста цен на продукты питания в регионах страны и жесткие меры в отношении спекулянтов.

В обращении к украинцам в четверг, 26 марта, он напомнил, что 25 марта было проведено совещание с местными властями.

"Мы понимаем первоочередные потребности всех регионов и круглосуточно работаем, чтобы их обеспечить. Соответствующие задачи обрабатывает Кабинет министров. Часть решений уже принята на предыдущих заседаниях, другая – будет решена сегодня", - сказал президент.

По его словам, речь не только о средствах индивидуальной защиты и медицинском оборудовании. "Это и работа критически важных объектов в регионах, поддержка малого бизнеса на местах, бесперебойность социальных выплат населению, обеспечение весенней посевной кампании", - отметил Зеленский.

Глава государства также заявил, что власть сделает всё, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах. "Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", - сказал он.

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коронавирус, рост цен, Зеленский
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