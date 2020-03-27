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В Луцке верующие УПЦ пошили маски для пожилых прихожан

27.03.2020 / 11:28
В Луцке верующие УПЦ пошили маски для пожилых прихожан
Волынская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Верующие Свято-Николаевской общины собрали средства на нужды инфекционной больницы

В Луцке верующие Свято-Николаевского прихода Украинской Православной Церкви присоединились к активному участию в мероприятиях по противодействию распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, верующие сшили 200 медицинских масок для пожилых прихожан храма.

Настоятель прихода протоирей Валентин Марчук отметил, что эти маски, а также в случае необходимости антисептик будут переданы людям преклонного возраста и будут раздаваться нуждающимся верующим прихода.

Также отец Валентин сказал, что на приходе планируется создание волонтерской группы, которая будет заниматься обеспечением предметами первой необходимости и продуктами питания пожилых людей, а также перевозкой собственным транспортом медицинских работников к месту их работы и домой.

Верующие Свято-Николаевской общины также собрали средства на нужды инфекционной больницы.

Источник: Inpress.ua
луцк, упц
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