В Луцке верующие УПЦ пошили маски для пожилых прихожан

В Луцке верующие Свято-Николаевского прихода Украинской Православной Церкви присоединились к активному участию в мероприятиях по противодействию распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, верующие сшили 200 медицинских масок для пожилых прихожан храма.

Настоятель прихода протоирей Валентин Марчук отметил, что эти маски, а также в случае необходимости антисептик будут переданы людям преклонного возраста и будут раздаваться нуждающимся верующим прихода.

Также отец Валентин сказал, что на приходе планируется создание волонтерской группы, которая будет заниматься обеспечением предметами первой необходимости и продуктами питания пожилых людей, а также перевозкой собственным транспортом медицинских работников к месту их работы и домой.

Верующие Свято-Николаевской общины также собрали средства на нужды инфекционной больницы.