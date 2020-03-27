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Шмыгаль о VIP-палатах: места в больнице с охраной могут быть только для заключенных

27.03.2020 / 11:15
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что никаких VIP-палат для чиновников в украинских больницах не может быть.

Об этом он написал в Facebook.

"Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не издавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников... Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может!" - написал Шмыгаль.

Он добавил, что палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для "лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы".

Шмыгаль также обратился к представителям местной власти, в подчинении которых находятся коммунальные медицинские заведения, с призывом проверить на местах информацию о выделении отдельных палат и отчитаться.

Напомним, ранее СМИ распространили информацию, что якобы департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ о особых условиях лечения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана, и народных депутатов.

Однако мэр Киева Виталий Кличко заявил, что информация о подготовке в больницах VIP-палат для депутатов и чиновников не соответствует действительности.

Впоследствии Кличко попросил Президента Украины Владимира Зеленского отменить приказы, в которых говорится о том, что на случай заболевания высокопоставленные лица должны иметь особые условия в больницах.

Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что руководство Верховной Рады не давало никаких поручений по обустройству VIP-палат в Александровской больнице в Киеве.

Как сообщалось, 25 марта, правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля.

По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы.

Источник

чиновники, коронавирус, Шмыгаль, VIP-палата
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