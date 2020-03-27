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Митрополит УПЦ объяснил, почему онлайн-трансляции служб не заменят присутствия в храме

27.03.2020 / 11:09
Митрополит УПЦ объяснил, почему онлайн-трансляции служб не заменят присутствия в храме
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
По словам иерарха УПЦ, верующие люди одновременно являются гражданами и Украины, и Неба

Заменить личное присутствие на богослужениях просмотром их онлайн-трансляций в период карантина можно только в случае немощи или болезни прихожан.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в комментарии «Украина.Ру».

«Молиться на планшет, так получается? На тот планшет, по которому люди смотрят мыльные оперы, например? Хочешь – молись, хочешь – смотри ток-шоу, хочешь – изучай кулинарные рецепты, все в одном ящике», – сказал владыка Лука.

Архиерей отметил, что молитва при просмотре трансляции богослужения не требует от человека таких духовных усилий, которые верующие прикладывают во время молитвы на церковных службах.

«Церковь – это общность людей, а не телевизоров и гаджетов, которыми нас пытаются оторвать от Бога», – подчеркнул митрополит Лука.

Он убежден, что делать онлайн-трансляции служб нормой ни в коем случае нельзя.

«Современные достижения цивилизация превратили людей из "человеков" в "телевеков", полностью подчиняющихся и думающих, как телевизор, который блокирует всякое проявление собственной воли. Теперь это хотят еще закрепить руками религиозный объединений, которые ратуют за онлайн-трансляции богослужений», – сказал владыка Лука.

По словам иерарха УПЦ, верующие люди одновременно являются гражданами и Украины, и Неба.

«Я сам по образованию врач, прекрасно все понимаю, но еще я и верующий человек, поэтому я четко знаю, что Господь никогда никакого вреда не нанесет верующему человеку. А маловерному – по вере его. Если же маловерие перейдет в безверие – человеческая душа оказывается в руках диавольских. Церковь не закрывает свои двери, но учитывает все, что указано ВОЗ и нашими соответствующими нормами», – заключил он.

Источник: Inpress.ua
упц
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