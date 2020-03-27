Количество случаев коронавируса в Киеве выросло до 47 — Кличко

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"В столице еще возросло количество киевлян, заболевших Covid-19. И увеличилось до 47-ми человек. Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом», - сообщил Кличко.

Он отметил, что заболели 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин - 48 и 62 лет и десятилетний мальчик.

По словам Кличко, двое пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы, пятеро - в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

"Еще раз обращаюсь ко всем: соблюдайте ограничительные меры, ограничьте социальные контакты! Вирус агрессивный и распространяется быстро", - подчеркнул Кличко.

Напомним, согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 26 марта в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

При этом министерство сообщало, что в Киеве зафиксированы 34 случая коронавируса. В то же время Кличко информировал, что в столице количество случаев Covid-19 на утро 26 марта составило 40.

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