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В Днепре УПЦ передала 2 тыс масок для прихожан и духовенства

27.03.2020 / 10:52
В Днепре УПЦ передала 2 тыс масок для прихожан и духовенства
eparhia.dp.ua Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней провел встречу с благочинными церковных округов епархии

В Днепре Украинская Православная Церковь передала маски для прихожан и духовенства.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, 26 марта в административно-епархиальном центре митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней провел встречу с благочинными церковных округов епархии, во время которой передал медицинские маски для прихожан и духовенства.

Всего было передано 2 тысячи медицинских масок.

Источник: Inpress.ua
Днепр, УПЦ
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