В Днепре УПЦ передала 2 тыс масок для прихожан и духовенства

В Днепре Украинская Православная Церковь передала маски для прихожан и духовенства.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, 26 марта в административно-епархиальном центре митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней провел встречу с благочинными церковных округов епархии, во время которой передал медицинские маски для прихожан и духовенства.

Всего было передано 2 тысячи медицинских масок.