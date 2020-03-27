Во всех монастырях Афона одновременно будут молиться об избавлении мира от пандемии

Во всех монастырях и скитах Святой Горы Афон вечером 27 марта начнется всенощное бдение, во время которого будут вознесены особые молитвы с просьбами об избавлении мира от коронавируса.

Афониты будут молиться к Богородице и священномученику Харалампию, которому молятся об избавлении от эпидемий, сообщает сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Afonit.info.

Монахи призывают присоединиться к молитве всех православных христиан, где бы они не находились.

Соответствующее решение принял Священный Кинот Святой Горы Афон 19 марта. Он призвал все монастыри, скиты и келлии отслужить всенощное бдение Покровительнице Святой Горы -Богородице и святому Харалампию. Богослужение состоится в ночь с пятницы 27 марта на субботу.

Таким образом афониты выразят любовь к страждущему человечеству, молясь Деве Марии о том, чтобы Она покрыла всех Своим Омофором.

Кроме того, в каждой обители будут совершаться особые молебны перед мощами святых и чудотворными иконами с вознесением молитв против распространения инфекционного заболевания.

В своем обращении Священный Кинот также призвал всех усилить молитвы, а также — к покаянию, которое особенно важно в дни Великого поста.