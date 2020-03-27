Кабмин объяснил, что разрешено, а что запрещено до 24 апреля

Информация обнародована на Правительственном портале.

"Речь идет о запрете посещения учебных заведений ее соискателями. Также запрещена деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения", - говорится на сайте.

Кроме того, до 24 апреля запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении; пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Также продлено закрытие пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу для международных пассажирских перевозок и КПП на въезде-выезде на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Разрешены определенные виды деятельности с обязательным соблюдением правил безопасности и соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также использованием средств индивидуальной защиты. В частности, деятельность предприятий общественного питания по адресной доставке заказов; торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи.

Разрешено проведение банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи.

Возможна перевозка легковыми автомобилями, служебными или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, согласованным с органами Национальной полиции.

Перевозки в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутных такси разрешаются учитывая количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах.

Напомним, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации во всей Украине с целью предотвращения распространения Covid-19.

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