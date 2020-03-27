Войти | Зарегистрироваться
10:42

пятница,
27 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кабмин объяснил, что разрешено, а что запрещено до 24 апреля

27.03.2020 / 10:23
В Кабмине объяснили, что разрешено до 24 апреля в рамках принятых 25 марта решений по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Информация обнародована на Правительственном портале.

"Речь идет о запрете посещения учебных заведений ее соискателями. Также запрещена деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения", - говорится на сайте.

Кроме того, до 24 апреля запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении; пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Также продлено закрытие пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу для международных пассажирских перевозок и КПП на въезде-выезде на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Разрешены определенные виды деятельности с обязательным соблюдением правил безопасности и соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также использованием средств индивидуальной защиты. В частности, деятельность предприятий общественного питания по адресной доставке заказов; торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи.

Разрешено проведение банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи.

Возможна перевозка легковыми автомобилями, служебными или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, согласованным с органами Национальной полиции.

Перевозки в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутных такси разрешаются учитывая количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах.

Напомним, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации во всей Украине с целью предотвращения распространения Covid-19.

Источник 

Кабмин, коронавирус, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 марта
26 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.